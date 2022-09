Nach dem Gymi waren Sie ein Jahr an einer New Yorker Schauspielschule, dann studierten Sie am Wiener Konservatorium. So gar nicht bünzlig!

Ich wollte raus in die weite Welt, rauf auf die grössten Bühnen. Doch dann stand ich hinter den roten Vorhängen und zitterte wie Espenlaub. Ich war verkrampft und nervös, beherrschte nicht mal Bühnenhochdeutsch. Es gab zwei Möglichkeiten: aufgeben – oder die Schwächen nutzen.