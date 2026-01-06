Das SRK war in den 1960er- und 1970er-Jahren stark involviert in die umfangreiche Hilfsaktion des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Zehntausende von Tibeterinnen und Tibetern flohen damals nach Nepal und Indien. Die Flüchtlingswelle war 1959 ausgelöst worden, als die chinesischen Machthaber einen Aufstand in Tibet brutal niedergeschlagen hatten.