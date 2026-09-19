Martin Steiger, ist der Meta-Vergleich ein Meilenstein für den Jugendschutz oder ein grosser Sieg für den Anbieter von Instagram, Facebook und Whatsapp?

Es ist vor allem ein Sieg für Meta. Plakativ ausgedrückt: Der Tech-Konzern hat sich mit dieser Summe weitgehende Rechtssicherheit gekauft und konnte die künftigen Jugendschutzstandards mitverhandeln. Wirtschaftlich kann Meta diese Kosten problemlos verkraften – die Summe entspricht einigen Monatsgewinnen und wird über zehn Jahre verteilt. Gemessen am beseitigten Rechtsrisiko ist das ein recht billiger Deal.