Dienstag, mitten in Zürich. In der leeren Citykirche am Stauffacher sitzt Sacha Rüegg am Flügel. «Vielleicht kommt niemand», sagt er. «Trotzdem: Ich bin da. Wie ein Fels in der Brandung.» An der Wand hängt seine Einladung, ein laminiertes A4-Blatt, darauf steht: «Musik kann vielleicht nicht die Welt retten, aber deine Seele.»