Wird Weihnachten heute anders gefeiert als vor 50 Jahren?

Man bemüht sich stärker, Menschen nicht auszuschliessen. Auch wenn es ein christliches Fest ist, sollen alle eingeladen sein – die ganze Menschheitsfamilie. Ich weiss von so vielen, die an diesen Tagen allein zu Hause sind, Alleinstehende, Verwitwete, Menschen, die sich mit ihren Familien verkracht haben. Und an diesen Tagen fühlt sich das Alleinsein noch schmerzhafter an. Deshalb sind gemeinschaftliche Anlässe so wichtig, bei denen man miteinander feiert. Eine solche Öffnung wirkt entspannend. Denn das Ideal von Gesang und Gelächter bei Kerzenlicht erfüllt sich im grösseren Kreis eher als in der Kleinfamilie.