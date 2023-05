Der Dokumentarfilm gibt einen Einblick in Ihr Leben. Sie kamen mit 15 Jahren aus Guinea nach Europa. Jetzt sind Sie 25 Jahre alt und haben viel erreicht. Sie engagieren sich ehrenamtlich für Menschen, die wenig haben, und Sie waren auch der Initiator von «Essen für alle», wo Sie jeden Samstag Lebensmittel verteilen. Machen Sie das noch immer?

Ja, natürlich. Gerade letzten Samstag haben wir Lebensmittel an 1270 Familien verteilt. Das Angebot ist also immer noch notwendig. Darum war ich drei Jahre lang nur an einem einzigen Samstag abwesend. Das war, als wir von der damaligen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zur 1.-August-Feier auf dem Rütli eingeladen wurden.