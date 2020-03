Was bekommen sie in Ihren Gesprächen zu hören? Was beschäftigt die Leute von der Strasse momentan am stärksten?

Wie wir alle fragen sie sich, was jetzt passiert, wie es weitergeht. Ihre Perspektive ist einfach umgekehrt. Normalerweise ziehen sie sich von den Menschen auf der Strasse zurück, leben am Rand der Gesellschaft. Jetzt verkriecht sich die Gesellschaft in ihren Häusern und Wohnungen, und statt am Rand sind Obdachlose plötzlich die einzigen, die noch da sind. Nicht umsonst fallen einem viel mehr verwahrloste Menschen auf, wenn man durch die Stadt läuft. Das Leben ist weg, sie sind die Zurückgelassenen. Diese Angst vor dem totalen Verlassensein ist spürbar. Viele sind noch einsamer als sonst schon. Einsamkeit Wege aus der Isolation