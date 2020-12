Beklemmende Leere

Genf ist im Lockdown. Geschlossen die Luxusläden und teuren Hotels. Manche für immer. Noch nie war die Stadt so leer. Bedrückend die Fahrt nach Collogne-Bellerive, zum Spital Bellerive, das ein Teil der Alten und Kranken nicht mehr lebend verlässt. 104 Betten in Einzel-, Doppel- und Viererzimmern. Manche mit Blick auf den See. Ältere Covid-Kranke werden allerdings im «Zu den drei Eichen» behandelt, dem «Trois-Chêne», Zentrum für Altersmedizin. In der ersten Covid-Welle zähl­te man dort 200 Erkrankte, in der zweiten 400. Sie waren im Schnitt 85 Jahre alt. Ein Viertel starb.