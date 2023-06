Meine erste Pfändung als frischgebackener Mitarbeiter des Betreibungsamts wird mir wohl immer in Erinnerung bleiben. Damals, in den frühen 1980er-Jahren, herrschte hier im Zürcher Kreis 4 noch richtige Milieu-Atmosphäre. Adressatin des Schreibens war eine Frau, die als Prostituierte arbeitete. Sie öffnete mir die Tür in ihrer Arbeitskleidung, und ich wusste kaum, wohin schauen. An die spezielle Atmosphäre hier an der Langstrasse habe ich mich schnell gewöhnt.