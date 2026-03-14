Diese Plane, die in der Erzählung von Urs Müller mehr ist als nur ein Objekt, eine Metapher für die Kraft des Kollektivs, steht jetzt vollgepumpt mit Luft auf einem Feld in Dietikon ZH. 2000 Quadratmeter überdachte Fläche. «Das grösste aufblasbare Zelt der Welt», sagt Müller. Und dieses Ding, das in drei Containern von China über Rotterdam in die Schweiz geschifft wurde, ist tatsächlich beeindruckend gross.