Irgendwann in diesen letzten verrückten Monaten war Urs Müller dann auch noch in China. Mit 40 Arbeitern hat er versucht, eine gigantische Plastikplane einzurollen, aber das störrische Ding bewegte sich keinen Zentimeter. «Da zog sich die Mannschaft zurück für eine Besinnungspause», erzählt Müller dem Beobachter. «Danach packten wir nochmals alle an, eine totale gemeinsame Willensleistung. Bis das Ding eingerollt war.»
Diese Plane, die in der Erzählung von Urs Müller mehr ist als nur ein Objekt, eine Metapher für die Kraft des Kollektivs, steht jetzt vollgepumpt mit Luft auf einem Feld in Dietikon ZH. 2000 Quadratmeter überdachte Fläche. «Das grösste aufblasbare Zelt der Welt», sagt Müller. Und dieses Ding, das in drei Containern von China über Rotterdam in die Schweiz geschifft wurde, ist tatsächlich beeindruckend gross.