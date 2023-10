Den Fokus auf Langfristige legen

Was kann ich Ihnen raten? Lassen Sie sich von Ihrem pilgernden Kollegen inspirieren – im übertragenen Sinn. Denn ganz so einfach ist Pilgern Pilgern auf dem Jakobsweg Er ist dann mal weg nicht. Man merkt rasch, dass die Tagesmärsche kürzer sein sollten. Dass sieben Kilo Gepäck die Obergrenze sind, dass es Blasen absolut zu verhindern gilt. Und dass der abendliche Austausch in der Herberge Gold wert ist. Sonst bricht man die Übung schnell ab.