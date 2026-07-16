Mitte Oktober letzten Jahres platzte der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) der Kragen. Seit Ende Juni hätte die FDP wie alle anderen Parteien ihre Einnahmen für das Vorjahr offenlegen müssen. So wollen es die neuen Transparenzregeln in der Schweizer Politik, die seit Herbst 2023 gelten. Nationale Parteien müssen seither ihre Einnahmen sowie Spenden über 15’000 Franken pro Person und Jahr offenlegen.