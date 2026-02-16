Deshalb sind Journalismus und Recht in der heutigen Zeit so wichtig. Und gleichzeitig unter Druck. Ungezügelte Macht kontrolliert zunehmend Weltpolitik und Medienwelt. Big Tech – von Meta über Google bis Amazon – bestimmt, wie wir die Welt sehen. Ohne sich an Regeln zu halten, ohne ein Handwerk, das hilft, der Wahrheit möglichst nahezukommen.