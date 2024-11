Was ist ein Ständemehr, und wann braucht es das?

Mit Ständen sind die Kantone gemeint. Ein Ständemehr ist erreicht, wenn nicht nur die Mehrheit der Gesamtbevölkerung, sondern auch die Mehrheit der Kantone einer Vorlage zustimmt. Ein doppeltes Mehr also.



Ein Ständemehr braucht es, wenn die Hürde für ein politisches Anliegen besonders hoch sein soll, zum Beispiel bei einer Verfassungsänderung, also einer Volksinitiative oder einem obligatorischen Referendum. Für ein fakultatives Referendum, also eine Entscheidung über ein Gesetz, braucht es lediglich ein Volksmehr, also die Zustimmung von mehr als 50 Prozent der Stimmenden.