9. Zu zufrieden?

Die Schweizerinnen und Schweizer sind mit ihrer Demokratie so zufrieden wie fast kein anderes Land, zeigte 2022 eine Studie. Paradoxerweise sind wir auch eines der Länder, die ihre Demokratie am wenigsten nutzen: Die Stimm- und Wahlbeteiligung liegt hier oft unter 50 Prozent. Damit sind wir weltweit auf einem der hintersten Plätze und weit abgeschlagen von unseren Nachbarländern, die Teilnahmeraten von rund 75 Prozent haben. Dieses Paradox erklärt die Forschung so: In anderen Ländern sind die Wahlen alle paar Jahre die einzige Möglichkeit, sich zur Politik zu äussern. In der Schweiz kann man das andauernd in Abstimmungen und hat so zu wichtigen Sachfragen das letzte Wort. Wahlen sind den Stimmbürgern deshalb nicht so wichtig. Stattdessen nehmen Schweizerinnen gezielt an Abstimmungen zu Themen teil, die ihnen wirklich am Herzen liegen. So ist die Beteiligung an einzelnen Abstimmungen zwar meistens auch tief – insgesamt nehmen aber nur 20 Prozent der Bevölkerung an gar keinen Abstimmungen teil.

Um die Motivation der Nichtwähler besser zu verstehen, hat der Beobachter sechs davon porträtiert.