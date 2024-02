Nur elf Verurteilungen in 20 Jahren

Korruption – auch im Ausland – ist durch das Schweizer Gesetz verboten. Wer Bestechungsgelder zahlt, macht sich strafbar. Gleiches gilt, wenn eine Firma zu wenig unternimmt, um sie zu verhindern. Zu Verurteilungen kommt es jedoch äusserst selten. In den 20 Jahren, seit es den Straftatbestand gibt, gerade mal in elf Fällen – obwohl Hunderte Firmen in Korruption verwickelt sind, wie die Studie jetzt zeigt. «Der Vollzug des Strafgesetzes funktioniert eindeutig nicht gut genug. Und wenn Unternehmen wenig zu befürchten haben, schmälert das auch die abschreckende Wirkung», sagt Hilti.