Politische Stimmen zeigen sich ablehnend bis skeptisch. «Wenn jemand Handlungsbedarf in den Bereichen Digitalisierung, Klima et cetera sieht, soll er oder sie in diesem Bereich eine Volksinitiative lancieren», findet Andri Silberschmidt, Vizepräsident der FDP. Thomas Aeschi, SVP-Fraktionspräsident im Nationalrat, sieht das auch so und sagt: «Dafür brauchen wir keine Totalrevision.»