Was ist denn so schlecht an der aktuellen Bundesverfassung?

Huissoud: Sie ist nicht schlecht, aber etwas eingerostet. Als die Schweiz im Jahr 1999 über die letzte Totalrevision abstimmte, steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Es gab keine Smartphones, die Leute telefonierten mit dem Nokia. Die Gesellschaft hat sich seither tiefgreifend verändert.

Graf: Ausserdem war die letzte Totalrevision rückwärtsgerichtet. Es war ein Top-down-Prozess, angestossen in den 1960er-Jahren, ausgearbeitet von einer Expertenkommission. Die Bundesverfassung steht auf der obersten Stufe unseres Rechtssystems, sie ist sozusagen das Betriebssystem unserer Gesellschaft. Wir möchten, dass alle daran mitschreiben können.