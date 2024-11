Wenn Kinder mit Beeinträchtigungen Sonderschulen besuchen, können sie später häufig nur im geschützten Rahmen arbeiten und wohnen in Heimen. «Die Strukturen in Heimen können dazu führen, dass ein 18-jähriger Mann mit einer Körperbeeinträchtigung nicht selbst über seine Schlafenszeit entscheiden kann. Das ist ein krasser Eingriff in die persönliche Freiheit.»