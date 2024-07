«Elementare Ungerechtigkeiten»

Die Inklusionsinitiative will die «rechtliche und tatsächliche Gleichstellung» Interview zur Inklusionsinitiative «Fast alle von uns werden mal behindert sein» der rund 1,7 Millionen Menschen mit einer Behinderung in der Schweiz erreichen. Dafür sollen sie Anspruch auf Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen erhalten. Weiter soll die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gefördert werden.