Frauen zuerst sichtbar machen

Was braucht es aber konkret, damit sich an den Schwyzer Quoten etwas ändert? «Valable Personen fallen nicht vom Himmel, sondern müssen über längere Zeit aufgebaut werden», sagt die Zürcher Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer. «In der Regel reicht dafür auch nicht mal eine Legislatur, zumindest nicht für eine Majorzwahl.» Wenn die Parteien künftig Ständerätinnen, Regierungsrätinnen oder Nationalrätinnen stellen möchten, müssten diese Politikerinnen bereits heute in sichtbaren Ämtern sein und auch möglichst viele öffentliche Auftritte absolvieren. «Sie müssen politisch und medial regelmässig in Erscheinung treten, anders geht es nicht.»