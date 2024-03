Im Notfall schneller als erlaubt

Die Studie des Kantons Luzern gibt auch Entwarnung, was allfällige Bussen für die Fahrerinnen und Fahrer von Krankenwagen und Feuerwehrautos betrifft. Denn grundsätzlich dürfen sie in Notfällen Verkehrsregeln verletzen, also auch Höchstgeschwindigkeiten überschreiten, ohne sich strafbar zu machen. Voraussetzung ist, dass sie das Warnsignal einschalten und bei ihrer Fahrt die nötige Sorgfalt walten lassen, also auf die besonderen Umstände wie zum Beispiel Schulkinder Rücksicht nehmen.