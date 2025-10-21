Im Oktober 2025 – ein halbes Jahr nach der Einbürgerungssitzung des Grossen Rats – hat das Verwaltungsgericht Thurgau das Kantonsparlament zurechtgestutzt. Es beurteilte erneut dieselbe Sachlage, über die bereits das Bundesgericht entschieden hatte, und kam zum selben Schluss: Aldroubi und seine beiden Kinder müssen eingebürgert werden. Seit dem Bundesgerichtsentscheid von 2023 habe sich nichts an der Sachlage geändert. Der 47-Jährige, der seit 19 Jahren in der Schweiz lebt, spreche gut Deutsch, er sei gut integriert und habe einen guten Leumund. Die Verweigerung der Einbürgerung einzig auf den Schuldschein abzustützen, sei unzulässig.

Der Fall geht nun zurück an den Kantonsrat. Der muss das Gesuch bestätigen. «Der Grosse Rat ist an den Rückweisungsentscheid des Verwaltungsgerichts gebunden», sagt Aldroubis Anwalt. «Er kann also gar nicht mehr anders, als die Verleihung des Kantonsbürgerrechts zu bestätigen.» Trotzdem haben Politiker von SVP und EVP bereits angekündigt, die Einbürgerung weiterhin bekämpfen zu wollen.

Das Verwaltungsgericht entschädigt Aldroubi zudem mit fast 5500 Franken und auferlegt die Verfahrensgebühren in der Höhe von 2000 Franken dem Staat.