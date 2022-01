Durch welche?

Neben der Umwälzung durch das Internet ist da die erneut verstärkte Position der SRG. Dank der knapp gewonnenen Billag-Vorlage konnte sie ihre Konzessionsgebühren in eine allgemeine Zwangssteuer umlegen und sich damit etwa drei Viertel ihrer Jahreseinnahmen wettbewerbsfrei sichern. Das erlaubt dem Staatssender die fast ungehemmte Expansion in die digitalen Bereiche, wo er frontal mit dem privatwirtschaftlichen Verlagswesen zusammenstösst. Eine weitere Entwicklung: Die tüchtigen Grossverlage haben sich international aufgestellt – wie der Ringier-Verlag, der den «Blick» herausgibt und in einem Joint Venture mit Axel Springer auch am «Beobachter» beteiligt ist. Und sie haben sich mit hohem Kapitaleinsatz in lohnende digitale Portale eingekauft – beispielhaft dafür die TX Group des «Tages-Anzeigers». Jetzt jammern sie der Öffentlichkeit vor, dass die Werbevolumina im Print massiv zurückgegangen sind. Wenn sie es nun noch schaffen, die rentablen Unternehmensteile in einem attraktiven Verbund an die Börse zu bringen, dann werden die Hauptaktionäre von Multimillionären zu Milliardären. Das gute Anzeigengeschäft, das früher ganz selbstverständlich den redaktionellen Aufwand finanziert hat, wird also kunstvoll aus der unwirtschaftlichen publizistischen Landschaft herausoperiert. Geschickt ausgedacht, Kompliment!