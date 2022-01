Warum wurde das Referendum ergriffen?

Das Komitee ist überzeugt, die Gesetzesänderung komme grösstenteils international tätigen Grosskonzernen, Banken und Versicherungen zugute. Die Gegnerinnen und Gegner beziehen sich dabei auf die Zahlen von 2020: Damals zahlten 55 grosse Unternehmen insgesamt 51,5 Prozent der Emissionsabgaben. Sie würden bei der Abschaffung somit am stärksten von der Steuererleichterung profitieren.

KMU, Start-ups und die Bevölkerung hätten hingegen wenig von der Abschaffung, so das Komitee weiter. Im Gegenteil: Vor allem die Bürgerinnen und Bürger wären es, die das Loch in der Bundeskasse in der Höhe von 250 Millionen ausgleichen müssen. Das wäre über höhere Steuern oder die Streichung von Leistungen wie der Prämienverbilligungen denkbar.

So würden einmal mehr die grossen Unternehmen und der Finanzsektor bevorzugt werden. Also jene, die durch Massnahmen wie zum Beispiel den Wegfall der Mehrwertsteuer bei Finanzdienstleistungen in den letzten 25 Jahren bereits von Steuerprivilegien in Milliardenhöhe profitierten, so die Gegnerinnen und Gegner.