Sofortige Verhaftung

Ungefährlich ist es nicht, was Negin, Sepideh und Arian tun. Deswegen seien auch viele, die an den Protesten teilnehmen, maskiert. Auch aus Angst vor Mitarbeitenden der iranischen Regierung, die an den Protesten in der Schweiz unterwegs sein könnten, um Teilnehmende zu identifizieren. Sepideh und Negin haben sich entschieden, trotzdem offen zu protestieren. Sie werden darum für längere Zeit nicht mehr in den Iran reisen können. Sie würden dort sofort verhaftet.