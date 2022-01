Es ist Abend, Yvonne Cavegn und ihr Partner sitzen im Wohnzimmer und zappen durchs TV-Programm. Ständig muss sie gähnen. Sie versteht nicht, wieso sie müde ist, es war doch kaum was los in der Beiz. An den Wänden hängen grosse, gerahmte Fotopuzzles. Die meisten zeigen das Matterhorn. Als sie im ersten Shutdown im Frühjahr 2020 wochenlang nicht arbeiten durfte, war ihr so langweilig, dass sie anfing zu puzzeln. Bald schloss ihr Partner sich an. «Wir konnten gar nicht mehr aufhören.» Sie knufft ihn in die Seite und gluckst vor Vergnügen. Irgendwann lässt sie ihn auf dem Sofa allein und geht schlafen.