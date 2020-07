Beobachter: Was lösen die von der #unhate-women-Kampagne gesammelten Hasszeilen bei Ihnen aus?

Mirjam Aggeler: Diese Rapzeilen legitimieren physische und psychische Gewalt gegen Frauen Sexualstrafrecht Der Missstand bei sexueller Gewalt – um nicht zu sagen: Sie feiern die Gewalt als Coolness und Männlichkeitskult. Allerdings hat Rap den Sexismus nicht erfunden. Die Allianz zwischen Sexismus und klingelnden Kassen ist allgegenwärtig.



Sexism sells.

Ja, die Unterhaltungsbranche ist voll mit diskriminierenden Inhalten. Auch im kommunen Pop werden wir schnell fündig. Im Lied «Blurred Lines» von Robin Thicke, das seit 2013 von allen Radiosendern hoch und runter gespielt wird, sind Zeilen wie «I'll give you something big enough to tear your ass in two»– «Ich werde dir etwas geben, das gross genug ist, deinen Arsch in zwei Teile zu reissen»–, die deutlich machen: Gewalt gegen Frauen ist absolut salonfähig.



Wo hört die Kunstfreiheit auf?

Wenn Freiheit als Deckmantel für Diskriminierung missbraucht wird, müssen wir uns dringend darüber verständigen, was Freiheit bedeutet. Es ist absurd, wenn mit dem Verweis auf künstlerische Freiheit Gewalt ausgeübt wird. Tatsächlich sind diese Texte viel gesellschaftskonformer, als sie es wohl sein wollen und es uns lieb ist. Eigentlich leisten sie nichts weiter, als die Blüten des Patriarchats zu befruchten. Da stellt sich die Frage: Können wir auf Kunst, die bestehende Verhältnisse nur reproduziert, nicht verzichten?



Sie fordern ein Verbot?

Verbote führen kaum zu einem Kulturwandel. Dennoch könnte ein Verbot in diesem Fall eine nachhaltige Wirkung entfalten, sofern es bei der Verbreitung und nicht bei der Produktion ansetzt. Dadurch würde erstens verhindert, dass aus diskriminierenden Inhalten Kapital geschlagen wird. Und zweitens wären wir nicht mehr der permanenten Berieselung durch solche Inhalte ausgesetzt. Das würde unser Bewusstsein vor der Normalisierung solcher Gewalt bewahren.



Mirjam Aggeler setzt sich als Geschäftsleiterin von FemWiss Schweiz für Bildungs- und Chancengleichheit ein.