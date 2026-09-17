Der Gordon, die Brenda und zwei andere, deren Namen im allgemeinen Gejohle untergehen, fliegen nach Thailand. Gordon könnte sich vorstellen, dort zu wohnen, erzählt er laut, Brenda eher nicht. Aber alle sind sich offenbar einig, dass der Langstreckenflug dorthin mit einem leichten Schwips besser zu ertragen sei. Darum klingeln auch an diesem Morgen im IR36 die Gläser. «Chin chin, to a wonderful time!»