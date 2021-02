In ihrer Familie gibt es klare Regeln. «Alle dürfen so aussehen, wie sie wollen. Diäten um der Schönheit willen gibt es bei uns nicht.» Wenn Kolleginnen ihrer Tochter sagten, sie habe eine «fette» Mutter, werde darüber geredet und erklärt, dass «die fette Mutter» in Ordnung sei, so, wie sie eben sei. Ihre siebenjährige Tochter solle ein gesundes Körperbewusstsein entwickeln und niemals wegen ihres Gewichts diskriminiert werden, sollte sie einmal dick werden.