Ein Soldat rief «Sieg Heil» beim Küchendienst und warf mit Getränkebidons um sich. Ein anderer wurde kurz vor dem Start seiner Rekrutenschule von der Polizei festgenommen. Er hatte bei einer Demonstration in Bern eine Frau, die er als Feministin ausmachte, mit einem Klappmesser bedroht und mit «huere Schlampe, du hesch sicher e Neger aus Fründ» beschimpft. Beide Männer wurden später aus dem Armeedienst entlassen.