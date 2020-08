Natürlich erhalte ich auch viele positive Rückmeldungen, die darf man nie vergessen. Eine Staatsanwältin fand es zum Beispiel toll, wie selbstverständlich ich als Mutter an den Arbeitsplatz zurückgekehrt bin. Oder eine Mitarbeiterin sagte mir einmal, ich sei ein gutes Vorbild. Solidarität unter Frauen spornt mich an, meine Meinung zu sagen. So habe ich gelernt, meine Stimme zu nutzen und mich gleichzeitig abzugrenzen, wann immer es nötig ist. Dann ziehe ich meinen unsichtbaren Teflon-Mantel an, der mich in kritischen Situationen schützt.