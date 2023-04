Für eine Reportage des Beobachters über die BDM war Dominic Steinmann im letzten Herbst bei einem Männer-Match in Unterbäch und einem Spiel der Frauen in Randa mit der Kamera unterwegs – und ging dabei ganz nah ran ans Geschehen. Damit traf er den Geschmack der Jury des renommierten Swiss Press Photo Awards: Steinmann gewann den 1. Preis in der Kategorie «Sport». Damit ist er für den Swiss Press Photographer of the Year nominiert. Dieser Preis wird am 28. April verliehen.