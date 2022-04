Tagebuch einer Flucht

Mein elfjähriger Bruder bedeckt seinen Kopf mit den Armen, wenn ein Zug mit zunehmendem Lärm vorbeifährt. Die jüngste Angewohnheit von Millionen von Ukrainern. Ich habe Züge nie gemocht. In der Ukraine bedeutete eine Zugfahrt mindestens fünf Stunden deines Lebens. Wir haben einen Zug von Mariupol nach Rachiw, der 1806 Kilometer zurücklegt und 27 Stunden fährt. Ich meine: Wir hatten ihn.



Der Weg von Kiew nach Zürich, in der Vorkriegszeit etwa 14 Stunden, verwandelte sich in volle drei Tage und sechs Züge. Der erste Zug war der beängstigendste. Man forderte uns auf, das Licht und die Geolokalisierung auf unseren Telefonen auszuschalten, während wir in der Nähe Artilleriebeschuss und das Dröhnen der Luftabwehr hörten. Wenn es ein Spiel «Errate das Waffengeräusch» gäbe, wäre ich recht zuversichtlich, was meine Chancen angeht.



Und dann spielte auf der Strasse in Schaffhausen eine kleine Blaskapelle Billie Eilishs «Bad Guy», um Geld für die Ukraine zu sammeln. Bad guy, hm. Ich blieb, um zuzuhören.