Sofort rief sie ihren Stiefvater und ihre beiden Brüder an. Sie leben in Tscherwonohrad, einer Stadt im Westen der Ukraine, nahe der polnischen Grenze. Chop lebte bis vor fünf Jahren in Lwiw. Bei einem Freiwilligenprogramm im Berner Oberland lernte sie ihren Mann kennen, einen Koch aus Luzern. Nach den Anrufen sei sie in die Küche gegangen, Kokosnuss-Guetsli backen mit ihren dreijährigen Zwillingen. Die verkaufte sie in der Nachbarschaft. Um Spenden zu sammeln – vor allem aber, um irgendwie mit ihrer Hilflosigkeit klarzukommen.