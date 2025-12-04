Die Vergangenheit, die jahrzehntelang verdrängt worden ist, könnte Schwyz teuer zu stehen kommen. Dem Kanton droht eine Staatshaftungsklage wegen der Verfolgung der Jenischen. Das bestätigt Anwältin Nina Burri gegenüber dem Beobachter.
Burri war einst Assistenz-Staatsanwältin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Vorletzten Mai gewann sie am Bundesstrafgericht einen Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen einen afrikanischen Despoten, der sich in die Schweiz abgesetzt hatte. Bald gehts dazu in zweiter Instanz weiter.
Partnerinhalte