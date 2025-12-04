Burri war einst Assistenz-Staatsanwältin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Vorletzten Mai gewann sie am Bundesstrafgericht einen Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen einen afrikanischen Despoten, der sich in die Schweiz abgesetzt hatte. Bald gehts dazu in zweiter Instanz weiter.