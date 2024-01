Hohe Erwartungen an das Bundesstrafgericht

«Die Erwartungen an das Bundesstrafgericht sind hoch», sagt Anwältin Nina Burri. Sie vertritt eine Privatklägerin vor dem Gericht. «Der Prozess wird auch stellvertretend für die gambische Öffentlichkeit und die internationale Gemeinschaft geführt.» In Gambia bestehe ein grosses Interesse am Prozess. Doch nun wird Kritik am Bundesstrafgericht laut.