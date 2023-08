In einem Jahr 88 Milliarden vererbt

Die Summe der jährlich vererbten Vermögen stieg zwar auf zuletzt 88 Milliarden Franken an. Trotzdem bleibt der Widerstand gegen Erbschaftssteuern bestehen. Das habe wohl einen psychologischen und kulturellen Ursprung, schreibt Brülhart in einem Aufsatz. «Dem letzten Willen eines Menschen wird kulturell ein hoher Wert beigemessen, was Abwehrreflexe gegen gesellschaftlich verordnete Einschränkungen dieses Willens weckt.» Das Erbe zu besteuern, werde von vielen als unzulässiger Eingriff ins Privateigentum betrachtet.