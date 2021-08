Justiz anerkennt Verdrängung des Missbrauchs

«Für uns war das Seelenmord, was die an uns verbrochen haben. Das verjährt nicht», sagt Walter Nowak, der vor kurzem 65 Jahre alt geworden ist. «Zum ersten Mal in meinem Leben feierte ich meinen Geburtstag. Ich habe in den letzten zwei Jahren an mir gearbeitet und wieder Lebenskraft geschöpft.»