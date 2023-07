Der Fachmann Betreuung in einem Kinderhort ist in seiner Freizeit gern unter Menschen oder in der Natur. Er wohnt in einer WG in Winterthur.



Till Zurbuchen, was ist das Dümmste, das Sie je getan haben?

Etwas vom Dümmsten war sicher, als ich mit meinem besten Freund völlig betrunken ein kleines Plastikboot am Lago Maggiore geklaut habe und wir damit im Winter auf den See gepaddelt sind. Ich bin froh, dass wir dabei nicht draufgegangen sind.





Was würden Sie tun, wenn es keine Konsequenzen gäbe?

Mit dem Snowboard eine Route fahren, die eigentlich nicht machbar ist, mal mit dem Auto mit 300 Stundenkilometern über die Autobahn brettern oder auf einem Kran ganz auf der Spitze stehen.





Welcher Gegenstand in Ihrem Besitz bedeutet Ihnen am meisten?

Es gibt viele Dinge, an die ich starke Emotionen knüpfe und die ich ungern verlieren würde. Wenn ich etwas aussuchen müsste, wären es mein Auto und das Dachzelt. Wegen der unvergesslichen Erlebnisse, Reisen und Ausflüge, die ich damit gemacht habe.





Was erfüllt Sie mit Hoffnung?

Wenn ich Leute sehe, die für sich oder für andere einstehen. Wenn weniger Menschen an Armut leiden. Wenn jemand über sich selbst reflektiert, oder wenn ein Kind eine naive Frage stellt.





Wie viel Heimat brauchen Sie?

Ich gehe gern in die Fremde und suche diese Distanz immer wieder. Ich könnte mir allerdings nicht vorstellen, die Heimat jemals ganz zu verlassen. Dafür bin ich zu sehr verwurzelt.





Woran glauben Sie?

Ich bin zwar nicht religiös, glaube aber an viele Dinge. Am meisten spüre ich diesen Glauben bei mir selbst und dem Wunder meiner Existenz. Dieses Ich-Bewusstsein, so bin ich überzeugt, wird für den rationalen Verstand nie erfassbar sein. Auch wenn ich lange in den Sternenhimmel schaue, überkommt mich dieses Gefühl des Glaubens und des blinden Vertrauens in alles.





Was ist Ihr grösster Wunsch?

Ich bin sehr dankbar für alles, was ich habe, und nehme es nie für selbstverständlich. Mein grösster Wunsch wäre, dass alle Menschen der Welt weder Krieg noch Hunger erleiden müssten und in Wohlstand leben könnten.





Was ist Ihre schönste Erinnerung?

Am schönsten in Erinnerung geblieben sind mir all meine ersten Male. Das erste Mal allein in den Kindergarten laufen, eine ganze Nacht aufbleiben, das erste Mal skaten, rauchen, das erste Mal Sex und die erste eigene Wohnung.