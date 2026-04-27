Der soziale Kitt der Schweiz bröckelt weiter. Und das Gefühl, gerecht behandelt zu werden, schwindet. Dies zeigt das Gerechtigkeitsbarometer 2026 – eine Umfrage des Beobachters in Kooperation mit Coop Rechtsschutz. Die Bilanz der repräsentativen Erhebung, für die das Forschungsinstitut GFS Bern rund 2000 Personen befragt hat, zeichnet insgesamt ein eher düsteres Bild: Wir sind heute deutlich unzufriedener mit der Gerechtigkeit im Land als bei der ersten Erhebung im Spätsommer 2024.