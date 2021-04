Die katholische Kirche sei lebensfremd und menschenunwürdig, kritisiert eine wachsende Bewegung von Frauen. So sammelte das Netzwerk Voices of Faith weltweit Voten für Gleichberechtigung in der Kirche und übergab sie vor einem Jahr dem Papst und der Kurie als Petition.

Die deutsche Initiative Maria 2.0 befestigte kürzlich Forderungen mit sieben Thesen an den Kirchentüren im ganzen Land. Sie verlangt den Zugang aller Menschen zu allen kirchlichen Ämtern, eine Aufarbeitung der Taten sexualisierter Gewalt, eine neue Sexualmoral und eine Kirchenwirtschaft nach christlichen Prinzipien und ohne Prunk.

Auch in der Schweiz haben noch nie so viele Katholikinnen so konkrete Forderungen gestellt. Die Bischofskonferenz traf sich im September mit den katholischen Frauen im Rahmen des Prozesses «Gemeinsam auf dem Weg zur Erneuerung der Kirche». Diesen Januar gründete der Schweizerische Katholische Frauenbund die reformkatholische «Allianz Gleichwürdig Katholisch», die sich für gleiche Würde und gleiche Rechte für alle einsetzt.