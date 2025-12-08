Klimawandel, Katastrophen, Krieg: Es macht gerade wenig Lust, in die Zukunft zu blicken. Warum ist die Welt aus Ihrer Sicht trotzdem gut?

Yves Bossart: Ich glaube an die Gestaltbarkeit der Welt. An Veränderung, Innovation – und an die Menschen. Es gibt kein anderes Wesen, das sich so stark wandeln kann. Wir müssen uns bewusst machen: Wir sind es, die die Entwicklung steuern, nicht die Digitalisierung oder die Migration. Wir müssen das Ruder in die Hand nehmen und Gutes bewirken.