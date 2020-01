Am 30. Juni, einem Samstag – die Sonne stand schon tief –, stieg der kräftige junge Mann mit zwei Kollegen oberhalb von Bern in die Aare. Sie liessen sich flussabwärts treiben, das Wasser war angenehm kühl, die Strömung stark. An einer Ausstiegsstelle zwischen Eichholz und Marzili wollten die drei ans Ufer gehen. Doch Pfister, damals 17, verpasste den Ausstieg.