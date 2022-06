Fall 7: Drogen in einer Bar – und eine Pistole

Anders das Urteil im Fall eines Barbesitzers, dessen Lokal wegen Drogendelikten geschlossen wurde.

Im Zuge einer Hausdurchsuchung in der Bar wurde in einem unverschlossenen Nebenraum in einer Aktentasche eine Pistole gefunden. Der Barbesitzer wurde per Strafbefehl wegen Duldung von Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Busse von 300 Franken verurteilt, dazu kamen 400 Franken wegen «nicht sorgfältigen Aufbewahrens» der Pistole. Die von der Schaffhauser Polizei verfügte Einziehung war aber nicht rechtens, befand danach das Bundesgericht. Die Waffe sei gut verpackt ohne Munition aufbewahrt und in einem nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Nebenraum gelagert worden. Daraus ergebe sich bloss eine rein theoretische Gefahr, dass ein Barbesucher jemanden mit der Waffe hätte bedrohen können – das genüge nicht für eine Einziehung.