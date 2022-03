Silvia Princigalli sitzt entspannt mit drei Kolleginnen draussen in einem Café in Zürich. Plötzlich tritt ein Passant an den Tisch der Moderatorin des Social-Media-Magazins «izzy». Er erklärt lauthals, wen er am Tisch heute Abend noch «vögeln» werde. Als er beginnt, seine Hose aufzuknöpfen, ruft Princigalli die Polizei. Der Mann ergreift die Flucht, kann aber später verhaftet werden. Er ist geistig verwirrt und der Polizei schon länger bekannt.



Die Journalistin sagt bei der Polizei aus und reicht Strafantrag ein. Ihr Videobeitrag löste verschiedene Fragen aus – der Beobachter hat die Antworten.