Ich kann die hohe Rechnung meiner Anwältin nicht nachvollziehen und will sie darum nicht bezahlen. Wie gehe ich am besten vor?

Verlangen Sie von Ihrer Anwältin als Erstes eine detaillierte Honorarrechnung. Dazu ist sie verpflichtet – und zwar entschädigungslos. Sie muss so ausgestaltet sein, dass Sie abschätzen können, ob die in Rechnung gestellten Positionen tatsächlich und in vollem Umfang geschuldet sind. Sie müssen nachvollziehen können, wer wann wie lange und wofür an Ihrem Fall gearbeitet hat.