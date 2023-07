Zynische Rechtfertigungsversuche des Angeklagten

Der Fall ist pikant. Denn die mutmassliche Minderjährige aus dem Video ist, so steht es in der Anklageschrift, «tatsächlich volljährig». Sie bietet sexuelle Dienstleistungen an und verbreitet diese über die legale Bezahlplattform Onlyfans. Allerdings nutzt die Frau einen Filtereffekt, der sie jünger wirken lässt. So jung, dass «die Darstellerin wie ein vor oder Anfang der Pubertät befindliches Mädchen wirkt», schreibt das Gericht.