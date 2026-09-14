Gesundheitliche Grenzen

Um zu testen, ob und in welchem Umfang der Mann wieder arbeiten kann, gewährte ihm die IV-Stelle Luzern im Frühjahr 2024 ein dreimonatiges Aufbautraining. Vor Ort zeigten sich seine gesundheitlichen Grenzen: Mehr als ein Arbeitspensum von 20 Prozent könne er wegen gesundheitlicher Probleme und zusätzlichen Pausenbedarfs nicht leisten. Der zuständige Eingliederungsfachmann bescheinigte dem Luzerner aber, er habe stets zuverlässig, gewissenhaft und pflichtbewusst mitgearbeitet und sei immer pünktlich erschienen.