«Fiktive Zustellungen»

Im Strafverfahren sind Staatsanwälte oft Ankläger und Richter in einer Person. Sie können nach dem Abschluss ihrer Untersuchungen selbst ein Urteil sprechen und eine Strafe festlegen. Jedenfalls dann, wenn weniger als sechs Monate Freiheitsstrafe drohen. Anklage, Urteil und Strafmass werden per Brief versandt. Wenn die Beschuldigten keine Einsprache erheben, kommt die Sache nie vor ein Gericht. Dadurch soll die Justiz entlastet werden. Das Verfahren gilt dann als abgeschlossen, und das Urteil wird rechtskräftig. Rund 92 Prozent aller Verbrechen und Vergehen werden heute in der Schweiz mit Strafbefehlen abgeurteilt.